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16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный клуб «Сочи» сыграет с «Зенитом» в форме, посвященной дню города

Город празднует 185-й день рождения.

Сочи
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: официальный сайт «Сочи»

Футболисты «Сочи» сыграют в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» в лимитированной форме, посвященной 185-му дню рождения города Сочи, сообщает официальный сайт клуба.

"На ее лицевой стороне изображены достопримечательности города, которые передают его дух и красоту.

Сочи располагается на побережье Черного моря, является самым оживленным морским курортом страны и столицей Зимней Олимпиады 2014 года. Кроме того, наш дом именуют курортной и летней столицей России, а также «черноморской жемчужиной». Эта форма — дань уважения любимому городу", — написано на сайте.

Матч пройдет 27 мая на стадионе «Фишт».

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