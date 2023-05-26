Футбольный клуб «Сочи» сыграет с «Зенитом» в форме, посвященной дню города
Город празднует 185-й день рождения.
Сочи
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Город празднует 185-й день рождения.
Футболисты «Сочи» сыграют в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» в лимитированной форме, посвященной 185-му дню рождения города Сочи, сообщает официальный сайт клуба.
"На ее лицевой стороне изображены достопримечательности города, которые передают его дух и красоту.
Сочи располагается на побережье Черного моря, является самым оживленным морским курортом страны и столицей Зимней Олимпиады 2014 года. Кроме того, наш дом именуют курортной и летней столицей России, а также «черноморской жемчужиной». Эта форма — дань уважения любимому городу", — написано на сайте.
Матч пройдет 27 мая на стадионе «Фишт».