Футбольный клуб «Сочи» сыграет с «Зенитом» в форме, посвященной дню города

"На ее лицевой стороне изображены достопримечательности города, которые передают его дух и красоту.

Сочи располагается на побережье Черного моря, является самым оживленным морским курортом страны и столицей Зимней Олимпиады 2014 года. Кроме того, наш дом именуют курортной и летней столицей России, а также «черноморской жемчужиной». Эта форма — дань уважения любимому городу", — написано на сайте.