CAS обязал «Локомотив» выплатить агентам более 550 тысяч евро по контракту Жоау Мариу

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил прошение агентской компании Olea Sports Capital LLC. Она требовала от российского футбольного клуба «Локомотив» выплатить более 555 тысяч евро за нарушения по контракту бывшего игрока команды Жоау Мариу. Решение CAS опубликовано в на официальном сайте организации.

Суд установил, что «Локомотив» не выплатил средства, которые полагались агентам при подписном бонусе в размере 255 582 евро и бонусе за попадание в Лигу чемпионов в размере 300 тысяч евро.