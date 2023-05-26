CAS обязал «Динамо» выплатить 750 тысяч евро агентам Рауша

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московское «Динамо» выплатить 750 тысяч евро компании Golden Toys LLP за посредничество при переходе бывшего защитника сборной России по футболу Константина Рауша из немецкого «Кёльна».

Суд установил, что в договоре был прописан пункт о выплате данной суммы в случае успешного завершения трансфера, однако московский клуб ее не заплатил.

33-летний Рауш выступал за «Динамо» с 2018 по 2021 год. В чемпионатах России защитник провёл 48 матчей, забил 2 гола.