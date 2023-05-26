«Зенит» к своему 100-летию планирует открыть клубный музей

«В ближайшее время мы откроем музей академии, где отразим ее историю развития — она дала нам много больших футболистов. Есть у нас в плане и открытие клубного музея на стадионе — если не к юбилею, то в год столетия», — сказал Медведев.

25 мая «Зенит» отпраздновал свой 98-й день рождения. 100-летний юбилей клуба намечен на 2025 год.

«Зенит» станет пятым клубом РПЛ после столичных ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо», который перешагнет через столетний рубеж. За свою историю клуб завоевал 26 трофеев и является единственным, который удалось выиграть трофеи всех советских и российских первенств.