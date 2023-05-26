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19:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист Александр Овечкин посетил базу футбольного клуба «Динамо»

Овечкин приехал в Новогорск.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Российский хоккеист, игрок команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил базу футбольного клуба «Динамо» в Новогорске.

Овечкин играл за хоккейный клуб «Динамо» в начале карьеры с 2001-го по 2005 год и неоднократно посещал матчи футбольного «Динамо» во время визитов в Россию.

В июне 2022 года обладатель Кубка Стэнли принял участие в товарищеском матче «Динамо» против команды Медиалиги «Амкал» (5:0) и стал автором одного из голов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток. Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби», — написано в официальной группе клуба в ВК.

В этом сезоне команда Александра впервые с 2014 года не попала в плей-офф. Овечкин с семьей приехал в Россию на 4 месяца.

Футбольное «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в рамках 29-го тура РПЛ 28 мая.

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