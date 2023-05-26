Хоккеист Александр Овечкин посетил базу футбольного клуба «Динамо»

Российский хоккеист, игрок команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил базу футбольного клуба «Динамо» в Новогорске.

Овечкин играл за хоккейный клуб «Динамо» в начале карьеры с 2001-го по 2005 год и неоднократно посещал матчи футбольного «Динамо» во время визитов в Россию.

В июне 2022 года обладатель Кубка Стэнли принял участие в товарищеском матче «Динамо» против команды Медиалиги «Амкал» (5:0) и стал автором одного из голов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a8cf95c549e3bde5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-41922026&hd=2&id=456245665&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток. Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби», — написано в официальной группе клуба в ВК.

В этом сезоне команда Александра впервые с 2014 года не попала в плей-офф. Овечкин с семьей приехал в Россию на 4 месяца.