Стали известны подробности нового контракта Дзюбы
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о новом контракте Артёма Дзюбы.
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о новом контракте Артёма Дзюбы.
Дмитрий Ульянов заявил, что Дзюба получает «достойную» зарплату после переподписания контракта:
«Это важное переподписание. Артем доказал все своей работой, своими голами, это помощник в коллективе, очень важный человек в команде. Проблем (с продлением контракта) не было, у него квалифицированный агент, мы очень быстро договорились. Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — заявил Ульянов РИА Новости.
На прошлой неделе Артём Дзюба подписал новый контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.