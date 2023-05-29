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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны подробности нового контракта Дзюбы

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о новом контракте Артёма Дзюбы.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Ульянов заявил, что Дзюба получает «достойную» зарплату после переподписания контракта:

«Это важное переподписание. Артем доказал все своей работой, своими голами, это помощник в коллективе, очень важный человек в команде. Проблем (с продлением контракта) не было, у него квалифицированный агент, мы очень быстро договорились. Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — заявил Ульянов РИА Новости.

На прошлой неделе Артём Дзюба подписал новый контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

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