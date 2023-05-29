Стали известны подробности нового контракта Дзюбы

«Это важное переподписание. Артем доказал все своей работой, своими голами, это помощник в коллективе, очень важный человек в команде. Проблем (с продлением контракта) не было, у него квалифицированный агент, мы очень быстро договорились. Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — заявил Ульянов РИА Новости.