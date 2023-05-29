Карпин: Вы не представляете, как можно играть после 13−14 часов на автобусе
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах с логистикой в текущем сезоне.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах с логистикой в текущем сезоне.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил футболистов своей команды за то, что они выдерживают нагрузки и переезды по ходу сезона.
«Сезон еще не закончился, но я уже могу поблагодарить всех футболистов за то, что они выдерживают. Вы, наверное, даже не представляете, что такое после игры возвращаться, сидя 6−7 часов в автобусе и 4 часа на самолете. А то и 13−14 часов на автобусе из Москвы, приезжать в 10 утра в Ростов, вы даже не представляете, что это такое, как еще после такого можно играть в футбол. Поэтому хочу поблагодарить всех игроков, болельщиков», — заявил Карпин корреспонденту «Матч ТВ».
«Ростов» в матче 29‑го тура МИР РПЛ победил «Ахмат» со счетом 3:2. Команда Карпина набрала 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. В заключительном туре для завоевания медалей «Ростову» необходимо побеждать в Москве ЦСКА.