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17:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы имена претендентов на приз лучшему нападающему сезона в РПЛ

Российская Премьер-Лига в своем официальном телеграм-канале объявила имена футболистов, которые претендуют на награду лучшему нападающему сезона-2022/2023.

Спартак
ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В финал номинации по итогам голосования болельщиков прошли Квинси Промес из клуба «Спартак», Федор Чалов из ЦСКА и бразилец Малком из клуба «Зенит». Бонусный балл за победу в голосовании болельщиков получит Квинси Промес.

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Победителя в номинации определят главные тренеры, капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего нападающего сезона будет объявлено на церемонии вручения наград, которая пройдет 4 июня.

Квинси Промес отметился 20 забитыми мячами, а также он сделал семь голевых передач в 26 играх за «Спартак». Федор Чалов забил 17 голов в ворота соперника и сделал шесть результативных передач. Он сыграл 29 матчей в чемпионате России за ЦСКА. Бразильский нападающий «Зенита» Малком записал на свой счет 23 гола и девять результативных передач.

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 Названы имена претендентов на приз лучшему нападающему сезона в РПЛ
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