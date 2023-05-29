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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Локомотиве» сообщили об интересе к нападающему «Акрона»

18-летний Никита Салтыков привлек внимание московского клуба.

Локомотив
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Источник: ФК «Акрон»

Права на футболиста принадлежат самарским «Крыльям Советов». С февраля 2023 Никита в аренде в «Акроне».

Широкому кругу болельщиков Салтыков стал известен после гола «Спартаку» в матче FONBET Кубка России. В апреле 2023 года клуб из Первой лиги выбил московский «Спартак» из розыгрыша Кубка России, обыграв на своем поле со счетом 2−1.

«Пока не могу прокомментировать информацию, что “Локомотив” выкупит Салтыкова у “Крыльев”. “Локомотиву” интересен этот игрок. Салтыков — перспективный футболист, поэтому мы за ним наблюдаем. Отправится на сборы или нет — будем решать уже после сезона. Точно вам не скажу. У нас возвращается много наших футболистов, которые на контракте», — сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов корреспонденту «Чемпионата».

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