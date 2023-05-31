Футболист «Сочи» распилил обручальное кольцо после матча с «Зенитом»

30-летний футболист должен был выйти на замену на 80‑й минуте матча, но не смог снять с пальца обручальное кольцо даже с помощью сотрудников сочинского клуба. Согласно регламенту РПЛ, игроки не могут выходить на поле с ювелирными украшениями.

«Распилили, сделал подарок жене на годовщину, распилил обручалку. Пошел в ювелирный магазин, мастер все сделал аккуратно, без травм. Они все сделали красиво, как будто не произошло. Жена была удивлена, почему из‑за этого не пускают на поле. Просто это первый эпизод за такое количество времени. Она футболистка, сама с таким не сталкивалась. Дмитрий Хохлов отреагировал спокойно, в шуточной форме рассказал ситуацию из своей жизни, как у него во время карьеры произошел похожий случай в еврокубках», — сказал Заика.