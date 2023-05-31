Футболист Аршавин назвал Пиняева похожим Роналду

Экс-футболист отметил игру 18-летнего полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Сергея Пиняева. «Я считаю, он не похож на меня. Для меня по манере игры Пиняев похож на Роналду», — приводит слова Аршавина Sport24.

26 апреля Международный центр спортивных исследований в футболе CIES Football Observatory включил Пиняева и еще шестерых российских игроков в список 200 самых перспективных молодых футболистов мира до 20 лет.