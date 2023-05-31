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11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Аршавин назвал Пиняева похожим Роналду

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал российского футболиста, похожего на португальского нападающего Криштиану Роналду.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Экс-футболист отметил игру 18-летнего полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Сергея Пиняева. «Я считаю, он не похож на меня. Для меня по манере игры Пиняев похож на Роналду», — приводит слова Аршавина Sport24.

26 апреля Международный центр спортивных исследований в футболе CIES Football Observatory включил Пиняева и еще шестерых российских игроков в список 200 самых перспективных молодых футболистов мира до 20 лет.

Пиняев перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года.

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Футболист Аршавин назвал Пиняева похожим Роналду
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