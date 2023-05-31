Марадишвили может покинуть «Локомотив» этим летом

23-летний футболист недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Активный интерес к Марадишвили проявляют «Ростов» и «Урал». Оба клуба уже контактировали с окружением игрока.

В нынешнем сезоне Марадишвили провел за «железнодорожников» 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Его действующий контракт с московским клубом действует до лета 2026 года.