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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Марадишвили может покинуть «Локомотив» этим летом

«Локомотив» в ближайшее трансферное окно может расстаться с полузащитником Константином Марадишвили. Об этом сообщает «Чемпионат».

Локомотив
Ростов
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Источник: РИА "Новости"

23-летний футболист недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Активный интерес к Марадишвили проявляют «Ростов» и «Урал». Оба клуба уже контактировали с окружением игрока.

В нынешнем сезоне Марадишвили провел за «железнодорожников» 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Его действующий контракт с московским клубом действует до лета 2026 года.

В 2021 году «Локомотив» купил Марадишвили у ЦСКА за 7 млн евро.

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