ЦСКА объявил об уходе защитника-ветерана

«Друзья, игра с “Ростовом” станет последним домашним матчем Георгия Щенникова за ПФК ЦСКА! Жора — наш воспитанник, он провёл в клубе 20 лет, и мы не можем оставить его без достойных проводов! Давайте все вместе поблагодарим его за годы, проведённые в ЦСКА, за 366 матчей и 10 выигранных трофеев! Ждём вас на “ВЭБ Арене” в эту субботу на матче ЦСКА — “Ростов”, — сообщает пресс-служба ЦСКА.