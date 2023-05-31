ЦСКА объявил об уходе защитника-ветерана
Георгий Щенников, который играл за ЦСКА в чемпионатах России с 2009 года, покинет клуб по завершении сезона 2022/23.
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Георгий Щенников, который играл за ЦСКА в чемпионатах России с 2009 года, покинет клуб по завершении сезона 2022/23.
«Друзья, игра с “Ростовом” станет последним домашним матчем Георгия Щенникова за ПФК ЦСКА! Жора — наш воспитанник, он провёл в клубе 20 лет, и мы не можем оставить его без достойных проводов! Давайте все вместе поблагодарим его за годы, проведённые в ЦСКА, за 366 матчей и 10 выигранных трофеев! Ждём вас на “ВЭБ Арене” в эту субботу на матче ЦСКА — “Ростов”, — сообщает пресс-служба ЦСКА.
Георгий Щенников также провел 10 матчей в составе сборной России. В сезоне 2022/23 защитник провел всего два матча.