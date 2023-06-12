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12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ахмат» продлил контракт с главным тренером Ташуевым

«Ахмат» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение 64-летнего специалиста с грозненцами рассчитано на три года.

«Поздравляем Сергея Абуезидовича с подписанием нового контракта, желаем удачи и побед с родным клубом “Ахмат”, — сказано в сообщении клуба.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством грозненский клуб занял пятое место в РПЛ, повторив лучший результат в своей истории.

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