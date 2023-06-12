«Ахмат» продлил контракт с главным тренером Ташуевым
«Ахмат» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.
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«Ахмат» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Новое соглашение 64-летнего специалиста с грозненцами рассчитано на три года.
«Поздравляем Сергея Абуезидовича с подписанием нового контракта, желаем удачи и побед с родным клубом “Ахмат”, — сказано в сообщении клуба.
Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством грозненский клуб занял пятое место в РПЛ, повторив лучший результат в своей истории.