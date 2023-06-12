Гинер: жалею, что Месси ушел в Америку — мы ждали его в ЦСКА

«Нам ничего не нужно добавлять для конкуренции с “Зенитом” в чемпионате. Допустим, в чемпионате ЦСКА два раза у них выигрывает, берет 6 очков, но проигрывает 28 других матчей. Так что нужно добавить? Стабильность. Надо набирать больше очков с командами из нижней части таблицы. А “Зениту” или “Спартаку” можно и проиграть две игры. Ничего особенного в этом нет. Нужны ли трансферы для стабильности? Да. Очень жалею, что Месси ушел в Америку. Мы ожидали его здесь. Надо еще взять Неймара и Роналду. Тогда все будет идеально», — сказал Гинер.