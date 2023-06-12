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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Гинер: жалею, что Месси ушел в Америку — мы ждали его в ЦСКА

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос предстоящих трансферах армейского клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Кубка России, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 6:5). Армейцы завоевали Кубок России в восьмой раз в своей истории.

«Нам ничего не нужно добавлять для конкуренции с “Зенитом” в чемпионате. Допустим, в чемпионате ЦСКА два раза у них выигрывает, берет 6 очков, но проигрывает 28 других матчей. Так что нужно добавить? Стабильность. Надо набирать больше очков с командами из нижней части таблицы. А “Зениту” или “Спартаку” можно и проиграть две игры. Ничего особенного в этом нет. Нужны ли трансферы для стабильности? Да. Очень жалею, что Месси ушел в Америку. Мы ожидали его здесь. Надо еще взять Неймара и Роналду. Тогда все будет идеально», — сказал Гинер.

По итогам сезона ЦСКА занял второе место в РПЛ, отстав от «Зенита» на 12 очков. «Зенит» выиграл пятый чемпионский титул кряду.

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