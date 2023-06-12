Гинер: жалею, что Месси ушел в Америку — мы ждали его в ЦСКА
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос предстоящих трансферах армейского клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос предстоящих трансферах армейского клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».
В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Кубка России, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 6:5). Армейцы завоевали Кубок России в восьмой раз в своей истории.
«Нам ничего не нужно добавлять для конкуренции с “Зенитом” в чемпионате. Допустим, в чемпионате ЦСКА два раза у них выигрывает, берет 6 очков, но проигрывает 28 других матчей. Так что нужно добавить? Стабильность. Надо набирать больше очков с командами из нижней части таблицы. А “Зениту” или “Спартаку” можно и проиграть две игры. Ничего особенного в этом нет. Нужны ли трансферы для стабильности? Да. Очень жалею, что Месси ушел в Америку. Мы ожидали его здесь. Надо еще взять Неймара и Роналду. Тогда все будет идеально», — сказал Гинер.
По итогам сезона ЦСКА занял второе место в РПЛ, отстав от «Зенита» на 12 очков. «Зенит» выиграл пятый чемпионский титул кряду.