Захарян: не вел переговоров с представителями Федерации футбола Армении

По информации армянского журналиста Грача Хачатряна, игрок мог перейти в чемпионат Армении, чтобы позднее перебраться в одну из топ-лиг Европы. Также в СМИ появлялась информация о том, что Захарян может получить гражданство Армении и в виде исключения получить право выступать за национальную сборную этой страны.

«Слетал отдохнуть в Армению, все хорошо, перезагрузился. Нет, встреч с представителями Федерации футбола Армении не было. Просто отдыхал, я в первый раз там был, посмотрел всякие интересные места, ознакомился, отдохнул. На матче сборной Армении не был. Нормальный отдых, успел даже устать от отдыха. Но у всех были индивидуальные тренировки, мы тренировались во время отпуска», — сказал Захарян.