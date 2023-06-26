Захарян: не вел переговоров с представителями Федерации футбола Армении
Арсен Захарян заявил, что не вел переговоров о переходе в сборную Армении.
Арсен Захарян заявил, что не вел переговоров о переходе в сборную Армении.
Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян сообщил журналистам, что не вел переговоров с представителями Федерации футбола Армении.
По информации армянского журналиста Грача Хачатряна, игрок мог перейти в чемпионат Армении, чтобы позднее перебраться в одну из топ-лиг Европы. Также в СМИ появлялась информация о том, что Захарян может получить гражданство Армении и в виде исключения получить право выступать за национальную сборную этой страны.
«Слетал отдохнуть в Армению, все хорошо, перезагрузился. Нет, встреч с представителями Федерации футбола Армении не было. Просто отдыхал, я в первый раз там был, посмотрел всякие интересные места, ознакомился, отдохнул. На матче сборной Армении не был. Нормальный отдых, успел даже устать от отдыха. Но у всех были индивидуальные тренировки, мы тренировались во время отпуска», — сказал Захарян.