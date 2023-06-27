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13:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь сборной России хочет возбудить уголовное дело против бывшей жены

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов ходатайствует о возбуждении уголовного дела в отношении своей бывшей жены Анастасии Казачек. Об этом сообщила сама бывшая супруга футболиста.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В настоящий момент стороны находятся процесс развода и решают, кто возьмет на себя опеку над двухлетней дочкой. Бывшая жена футболиста сообщала, что Сафонов хочет взыскать с нее алименты в размере 13 386 рублей. В понедельник, 26 июня, Анастасия поделилась в социальных сетях новыми подробностями бракоразводного процесса.

«Сегодня, 26 июня, состоялось заседание. Видимо, Матвею уже гарантировали результат по делу о месте жительства ребенка, так как его представители в московском суде об этом говорят открыто. Было предварительное судебное заседание, судья назначила слушание на сентябрь, однако представитель Сафонова Матвея преждевременно попросил перенести на сентябрь, сообщив, что решение суда у них уже будет в это время!

Сама судья была удивлена, так как откуда Матвей заранее может знать, когда суд вынесет решение! Мне казалось, достаточно я уже увидела от этого человека: ребенка пытается забрать, машину отобрать, требует с меня алименты выплачивать, теперь еще ходатайствует о возбуждении против меня уголовного дела!» — написала Казачек.

К публикации в соцсетях были приложены постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и аудиозапись с судебного заседания.

Сафонов и Казачек познакомились с друг другом еще в школе, а в 2020 году пара сыграла свадьбу. В июне 2021 года во время выступления Сафонова на Евро-2020 Казачек родила дочь Майю, но уже осенью футболист развелся со своей женой. В апреле 2023 года 24-летний вратарь показал в соцсетях свою новую девушку — стендап-комика Марину Кондратюк.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В минувшем сезоне вратарь провел 36 матчей, в которых пропустил 52 мяча и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В июне 2021 года Сафонов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против сборной Польши (1:1). На Евро-2020 вратарь провел два матча — с Финляндией (1:0) и Данией (1:4). Всего на счету Сафонова девять матчей за сборную России, в которых он пропустил восемь мячей.

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