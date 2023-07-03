«Пари НН» объявил о переходе защитников, выступавших за клубы РПЛ
Дмитрий Живоглядов и Дмитрий Тихий продолжат карьеру в нижегородском клубе.
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Дмитрий Живоглядов и Дмитрий Тихий продолжат карьеру в нижегородском клубе.
«Пари НН» на официальном сайте объявил о переходе защитников Дмитрия Живоглядова и Дмитрия Тихого.
Живоглядову 29 лет, с 2019 года он играл за «Локомотив». На его счету 94 матча и 10 результативных передач. Также Дмитрий выступал в Премьер-лиге за московское «Динамо» и «Уфу».
30-летний Дмитрий Тихий последние пять сезонов играл за «Химки», а также защищал цвета владивостокской «Луч-Энергии», воронежского «Факела» и «Томи».
Нижегородский клуб по итогам минувшего сезона занял 13-ю строчку в турнирной таблице и сохранил место в Российской Премьер-Лиге после стыковых матчей. По сумме двух встреч «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее московской «Родины» — 3:2.