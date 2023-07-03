Сергей Семак: Барриос будет 4 июля, к игре с «Црвеной Звездой» не будет готовиться

Также он ответил на вопрос о том, есть ли план по восстановлению команды во время краткосрочного турнира, и рассказал, как оценивает игру вратарей.

«Плана восстановления нет, потому что нет времени на это. Готовимся к официальным матчам, будем дозировать время, исходя из состояния игроков. Новых игроков пока не прибыло. Барриос будет завтра, но к игре с “Црвеной Звездой” не будет готовиться. Пока нет Вендела. Родригао восстанавливается, но он сейчас не готовится, реабилитируется после травмы», — сказал Семак.

«У нас есть два матча впереди, которые помогут определиться с вратарями. Кто начнет сезон, решим позже. Работы в первой игре было немного, но мы смотрим на работу ребят на тренировках. Решение об основном вратаре примем, когда будет больше матчей», — добавил главный тренер «Зенита».

С 1-го по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит товарищеский турнир с участием «Зенита», турецкого «Фенербахче», азербайджанского «Нефтчи» и сербской «Црвены Звезды».