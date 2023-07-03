Опубликованы переговоры судей во время матча «Зенит» — «Спартак»
РФС опубликовал переговоры судей с VAR во время матча «Зенит» — «Спартак».
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РФС опубликовал переговоры судей с VAR во время матча «Зенит» — «Спартак».
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видео, на котором слышны судейские переговоры во время матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».
Игра завершилась победой домашней команды со счётом 3:2.
«Падение Бальде в штрафной, обсуждение гола Мостового, диалоги Кукуяна с футболистами, конфликт Кузяева и Зобнина и разбор спорных эпизодов на VAR. Эти и другие моменты игры “Зенит” — “Спартак” — в новом выпуске “Проверим, проверим”, — сказано в сообщении РФС.
Этот матч стал чемпионским для «Зенита», который выиграл этот трофей в пятый раз подряд. «Спартак» по итогам сезона финишировал на третьем месте. На вторую строчку поднялся ЦСКА, который также выиграл Кубок России.