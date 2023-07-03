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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Опубликованы переговоры судей во время матча «Зенит» — «Спартак»

РФС опубликовал переговоры судей с VAR во время матча «Зенит» — «Спартак».

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видео, на котором слышны судейские переговоры во время матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».

Игра завершилась победой домашней команды со счётом 3:2.

«Падение Бальде в штрафной, обсуждение гола Мостового, диалоги Кукуяна с футболистами, конфликт Кузяева и Зобнина и разбор спорных эпизодов на VAR. Эти и другие моменты игры “Зенит” — “Спартак” — в новом выпуске “Проверим, проверим”, — сказано в сообщении РФС.

Этот матч стал чемпионским для «Зенита», который выиграл этот трофей в пятый раз подряд. «Спартак» по итогам сезона финишировал на третьем месте. На вторую строчку поднялся ЦСКА, который также выиграл Кубок России.

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