Опубликованы переговоры судей во время матча «Зенит» — «Спартак»

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<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f4ab0431289b060f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-31300638&hd=2&autoplay=1&id=456240944" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видео, на котором слышны судейские переговоры во время матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».

Игра завершилась победой домашней команды со счётом 3:2.

«Падение Бальде в штрафной, обсуждение гола Мостового, диалоги Кукуяна с футболистами, конфликт Кузяева и Зобнина и разбор спорных эпизодов на VAR. Эти и другие моменты игры “Зенит” — “Спартак” — в новом выпуске “Проверим, проверим”, — сказано в сообщении РФС.