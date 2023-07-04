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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: игрок «Локомотива» уходит в аренду в Бразилию

Педриньо проведет следующий сезон в бразильской команде «Америка Минейро».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По словам журналиста Фабио Алейшо, Педриньо покинет «Локомотив» и следующий сезон на правах аренды будет играть за «Америка Минейро». До перехода в «Локомотив» в 2022 году Педриньо уже играл за клуб из города Белу-Оризонти.

23-летний бразилец провел за «Локомотив» 6 матчей в Премьер-лиге, голевыми действиями не отметился.

В декабре 2022 года он был отдан в аренду в «Сан-Паулу», однако в конце апреля клуб расторг договор с футболистом из-за обвинений бразильца в домашнем насилии. Сам игрок опроверг обвинения в свой адрес.

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