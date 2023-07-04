Источник: игрок «Локомотива» уходит в аренду в Бразилию

По словам журналиста Фабио Алейшо, Педриньо покинет «Локомотив» и следующий сезон на правах аренды будет играть за «Америка Минейро». До перехода в «Локомотив» в 2022 году Педриньо уже играл за клуб из города Белу-Оризонти.

23-летний бразилец провел за «Локомотив» 6 матчей в Премьер-лиге, голевыми действиями не отметился.