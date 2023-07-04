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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рубин» объявил о переходе защитника сборной Черногории

В казанском клубе сделали видео, знакомящее болельщиков с Игором Вуячичем.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

«Рубин» объявил о переходе 28-летнего защитника «Партизана» Игора Вуячича.

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По сообщению источника, сумма трансфера составила 1 миллион евро. Контракт с черногорцем рассчитан на три года.

Вуячич играет на позиции центрального защитника. Футболист выступал за черногорские клубы «Зета» и «Могрен», после чего в 2019 году перешел в «Партизан». За один из ведущих сербских клубов Игор провел 94 матча, забил 9 голов.

С 2019 года Вуячич регулярно играет за сборную Черногории, в составе которой провел 29 матчей.

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«Рубин» объявил о переходе защитника сборной Черногории
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