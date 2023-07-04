«Рубин» объявил о переходе защитника сборной Черногории

По сообщению источника, сумма трансфера составила 1 миллион евро. Контракт с черногорцем рассчитан на три года.

Вуячич играет на позиции центрального защитника. Футболист выступал за черногорские клубы «Зета» и «Могрен», после чего в 2019 году перешел в «Партизан». За один из ведущих сербских клубов Игор провел 94 матча, забил 9 голов.