«Рубин» объявил о переходе защитника сборной Черногории
В казанском клубе сделали видео, знакомящее болельщиков с Игором Вуячичем.
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В казанском клубе сделали видео, знакомящее болельщиков с Игором Вуячичем.
«Рубин» объявил о переходе 28-летнего защитника «Партизана» Игора Вуячича.
По сообщению источника, сумма трансфера составила 1 миллион евро. Контракт с черногорцем рассчитан на три года.
Вуячич играет на позиции центрального защитника. Футболист выступал за черногорские клубы «Зета» и «Могрен», после чего в 2019 году перешел в «Партизан». За один из ведущих сербских клубов Игор провел 94 матча, забил 9 голов.
С 2019 года Вуячич регулярно играет за сборную Черногории, в составе которой провел 29 матчей.