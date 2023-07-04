Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» проведет товарищеский матч с «Нефтчи»

Московский «Спартак» 18 июля проведет товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи», информирует официальное сообщество клуба в VK.

Спартак
НефтчиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет на «Открытие Банк Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00.

В эти дни «Нефтчи» принимает участие в товарищеском турнире, который проходит в Санкт-Петербурге. Его участниками, помимо азербайджанского клуба, стали «Зенит», «Фенербахче» и «Црвена Звезда».

«Спартак» прошедший сезон закончил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Тренирует команду испанский специалист Гильермо Абаскаль, который летом 2022 года пришел на должность после ухода Паоло Ваноли.

«Нефтчи» 1 июля провел матч с «Зенитом», где проиграл со счетом 1:3.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» проведет товарищеский матч с «Нефтчи»
«Рубин» объявил о переходе защитника сборной Черногории
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь