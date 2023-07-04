«Спартак» проведет товарищеский матч с «Нефтчи»
Московский «Спартак» 18 июля проведет товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи», информирует официальное сообщество клуба в VK.
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Московский «Спартак» 18 июля проведет товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи», информирует официальное сообщество клуба в VK.
Встреча пройдет на «Открытие Банк Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00.
В эти дни «Нефтчи» принимает участие в товарищеском турнире, который проходит в Санкт-Петербурге. Его участниками, помимо азербайджанского клуба, стали «Зенит», «Фенербахче» и «Црвена Звезда».
«Спартак» прошедший сезон закончил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Тренирует команду испанский специалист Гильермо Абаскаль, который летом 2022 года пришел на должность после ухода Паоло Ваноли.
«Нефтчи» 1 июля провел матч с «Зенитом», где проиграл со счетом 1:3.