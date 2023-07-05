Бальбуэна возвращается в «Динамо» из-за зарплаты
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни вернется в расположение московского клуба. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни вернется в расположение московского клуба. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.
По информации источника, 31-летний парагваец не смог найти в Бразилии новую команду, готовую платить его зарплату по контракту с «Динамо». В июле 2022 года Бальбуэна приостановил контракт с российским клубом и на правах аренды перешел в бразильский «Коринтианс», за который провел в общей сложности 28 матчей и забил три мяча. Срок аренды футболиста истек 30 июня.
Бальбуэна перешел в «Динамо» в летом 2021 года на правах свободного агента из английского «Вест Хэма». За «сине-голубых» защитник отыграл 32 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Динамо» действителен до лета 2025 года.