Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Бальбуэна возвращается в «Динамо» из-за зарплаты

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни вернется в расположение московского клуба. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/fcdm_official

По информации источника, 31-летний парагваец не смог найти в Бразилии новую команду, готовую платить его зарплату по контракту с «Динамо». В июле 2022 года Бальбуэна приостановил контракт с российским клубом и на правах аренды перешел в бразильский «Коринтианс», за который провел в общей сложности 28 матчей и забил три мяча. Срок аренды футболиста истек 30 июня.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в летом 2021 года на правах свободного агента из английского «Вест Хэма». За «сине-голубых» защитник отыграл 32 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Динамо» действителен до лета 2025 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Внук Беккенбауэра завершил карьеру в 22 года
Обладательницу Кубка мира по биатлону обвинили в мошенничестве
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь