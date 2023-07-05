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12:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Два нигерийских футболиста «Краснодара» перешли в тульский «Арсенал»

Тульский клуб объявил о подписании нападающего Джонатана Окоронкво и полузащитника Давида Ндуки.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Двое 19-летних нигерийских футболистов «Краснодара» перешли в «Арсенал».

Джонатан Окоронкво и Давид Ндука с 2019 года выступали за «Висту» (Геленджик), а осенью 2021-го оказались в болгарском «Ботеве». 22 февраля 2022 года «Краснодар» арендовал футболистов, а затем выкупил на них права. Футболисты в основном играли за «Краснодар-2», который по итогам сезона-2022/23 вылетел во Вторую лигу.

В минувшем сезоне Окоронкво провел 14 матчей в Первой лиге, 2 — в Кубке России и 1 — в РПЛ. Ндука отыграл 28 встреч в Первой лиге и 1 — в РПЛ.

Главным тренером клуба из Тулы является Александр Сторожук, который ранее долгое время работал в системе «Краснодара». «Арсенал» занял 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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