Два нигерийских футболиста «Краснодара» перешли в тульский «Арсенал»

Джонатан Окоронкво и Давид Ндука с 2019 года выступали за «Висту» (Геленджик), а осенью 2021-го оказались в болгарском «Ботеве». 22 февраля 2022 года «Краснодар» арендовал футболистов, а затем выкупил на них права. Футболисты в основном играли за «Краснодар-2», который по итогам сезона-2022/23 вылетел во Вторую лигу.