Два нигерийских футболиста «Краснодара» перешли в тульский «Арсенал»
Тульский клуб объявил о подписании нападающего Джонатана Окоронкво и полузащитника Давида Ндуки.
Тульский клуб объявил о подписании нападающего Джонатана Окоронкво и полузащитника Давида Ндуки.
Двое 19-летних нигерийских футболистов «Краснодара» перешли в «Арсенал».
Джонатан Окоронкво и Давид Ндука с 2019 года выступали за «Висту» (Геленджик), а осенью 2021-го оказались в болгарском «Ботеве». 22 февраля 2022 года «Краснодар» арендовал футболистов, а затем выкупил на них права. Футболисты в основном играли за «Краснодар-2», который по итогам сезона-2022/23 вылетел во Вторую лигу.
В минувшем сезоне Окоронкво провел 14 матчей в Первой лиге, 2 — в Кубке России и 1 — в РПЛ. Ндука отыграл 28 встреч в Первой лиге и 1 — в РПЛ.
Главным тренером клуба из Тулы является Александр Сторожук, который ранее долгое время работал в системе «Краснодара». «Арсенал» занял 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.