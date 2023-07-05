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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Эджуке и Сигурдссон вновь приостановили контракты с ЦСКА

Нигериец и исландец воспользовались правилом ФИФА.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с командой по правилу ФИФА.

«Нигериец и исландец снова воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить соглашение в одностороннем порядке до конца следующего сезона. Прошедший сезон Эджуке провел в берлинской “Герте”, а Сигурдссон — в шведском “Норрчепинге”.

Напомним, что соглашения могут приостановить только те игроки, которые ранее воспользовались поправкой ФИФА и “заморозили” контракты. ПФК ЦСКА по-прежнему оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов. Контракты обоих футболистов с ПФК ЦСКА истекают летом 2024 года», — сказано в заявлении пресс-службы ЦСКА.

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 Эджуке и Сигурдссон вновь приостановили контракты с ЦСКА
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