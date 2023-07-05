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15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Смолов рассказал, что родители не хотели, чтобы он стал футболистом

Российский нападающий футбольного клуба «Динамо» Федор Смолов рассказал, почему решил заниматься футболом, будучи ребенком из обеспеченной семьи. По его словам, он влюбился в этот вид спорта, а родители до последнего не хотели, чтобы сын становился футболистом.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня не было вообще в мыслях, что футбол — это мой шанс. Я просто влюбился в это, и все. Наоборот, мне кажется, было такое внутрисемейное противоборство. Родители не рассчитывали, что я буду профессиональным спортсменом.

Профессиональный спорт — это автоматически отсутствие образования, высокая вероятность получить травму. Единицы из 10 тысяч попадают на профессиональный уровень. Вероятность очень низкая, поэтому акцент был на образование.

Я, наоборот, хотел, просил, что у меня получалось. У меня отец играл на локальном уровне в Саратове. Я просил, чтобы он пришел посмотреть на мои игры. Они до конца не хотели, чтобы я был игроком. Потом, когда в 14 лет пришло осознание того, что у меня есть какие-то данные и потенциал…

Мы едем в такси на просмотр, отец говорит: “Тебя не оставили в “Локомотиве” по объективным и субъективным причинам. Сейчас ты еще раз попросил меня договориться о просмотре в “Сатурне”, ты едешь, тренируешься, я за тебя просить не буду. Попадаешь — остаешься в футболе. Нет — пожми мне руку, что вернешься в Саратов, будешь нормально учиться и будешь поступать в МГУ”», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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