Сальваторе Боккетти посетил академию Spartak CityFootball

Сальваторе Боккетти посетил один из филиалов академии Spartak CityFootball.

Сейчас итальянец со своей семьей гостит у родственников в России и на это время записал сына в академию.

Боккетти завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году. Сейчас он работает ассистентом главного тренера в итальянской «Вероне», которая заняла 18-е место в турнирной таблице, но, выиграв в стыковых матчах у «Специи», осталась в Серии А.