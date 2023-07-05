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15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Сальваторе Боккетти посетил академию Spartak CityFootball

Экс-защитник «Спартака» сейчас гостит в России с семьей.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сальваторе Боккетти посетил один из филиалов академии Spartak CityFootball.

Сейчас итальянец со своей семьей гостит у родственников в России и на это время записал сына в академию.

Боккетти завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году. Сейчас он работает ассистентом главного тренера в итальянской «Вероне», которая заняла 18-е место в турнирной таблице, но, выиграв в стыковых матчах у «Специи», осталась в Серии А.

Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. В январе 2013 года Сальваторе перешел в «Спартак», за который играл до 2019 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.

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