Бонгонда переходит в московский «Спартак»

«Бонгонда дорабатывает свои обязательства здесь. Похоже, что к его уходу все готово и скоро об этом будет объявлено», — сказал Вискайно.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за 27-летнего полузащитника сборной Демократической Республики Конго около 10 млн евро — семь сразу, еще три в качестве бонусов. Московскому клубу осталось согласовать с Бонгонда последние детали личного контракта.