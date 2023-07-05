Бонгонда переходит в московский «Спартак»
Московский «Спартак» завершает трансфер вингера «Кадиса» Тео Бонгонда. Об этом в эфире радио Onda Cero Cadiz рассказал президент «Кадиса» Мануэль Вискайино.
Московский «Спартак» завершает трансфер вингера «Кадиса» Тео Бонгонда. Об этом в эфире радио Onda Cero Cadiz рассказал президент «Кадиса» Мануэль Вискайино.
«Бонгонда дорабатывает свои обязательства здесь. Похоже, что к его уходу все готово и скоро об этом будет объявлено», — сказал Вискайно.
Ожидается, что «Спартак» заплатит за 27-летнего полузащитника сборной Демократической Республики Конго около 10 млн евро — семь сразу, еще три в качестве бонусов. Московскому клубу осталось согласовать с Бонгонда последние детали личного контракта.
Бонгонда перешел в «Кадис» прошлым летом из бельгийского «Гента». За испанский клуб он провел 32 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в четыре миллиона евро.