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16:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Бонгонда переходит в московский «Спартак»

Московский «Спартак» завершает трансфер вингера «Кадиса» Тео Бонгонда. Об этом в эфире радио Onda Cero Cadiz рассказал президент «Кадиса» Мануэль Вискайино.

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Источник: AFP 2022

«Бонгонда дорабатывает свои обязательства здесь. Похоже, что к его уходу все готово и скоро об этом будет объявлено», — сказал Вискайно.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за 27-летнего полузащитника сборной Демократической Республики Конго около 10 млн евро — семь сразу, еще три в качестве бонусов. Московскому клубу осталось согласовать с Бонгонда последние детали личного контракта.

Бонгонда перешел в «Кадис» прошлым летом из бельгийского «Гента». За испанский клуб он провел 32 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в четыре миллиона евро.

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