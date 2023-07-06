Клаудиньо: Вендел собирается перейти в другую команду, я остаюсь в «Зените»
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своем будущем в клубе, а также сообщил о желании Вендела перейти в другую команду.
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своем будущем в клубе, а также сообщил о желании Вендела перейти в другую команду.
«Я отлично провел отпуск со своей семьей, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны “Фламенго”. Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в “Зените”. У меня контракт еще на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.
Клаудиньо в минувшем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал 12 результативных передач. Соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.