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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Клаудиньо: Вендел собирается перейти в другую команду, я остаюсь в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своем будущем в клубе, а также сообщил о желании Вендела перейти в другую команду.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Я отлично провел отпуск со своей семьей, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны “Фламенго”. Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в “Зените”. У меня контракт еще на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.

Клаудиньо в минувшем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал 12 результативных передач. Соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.

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