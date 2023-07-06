Вильмар Барриос прибыл в расположение «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вернулся в расположение клуба после отпуска.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вернулся в расположение клуба после отпуска.
Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос вернулся в «Зенит».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщал, что Барриос получил несколько дополнительных выходных, так как он единственный из иностранцев, кто оставался до конца чемпионата.
9 июля сине-бело-голубые проведут свой заключительный матч Кубка PARI Премьер. Соперником будет турецкий «Фенербахче». Ранее команда Сергея Семака обыграла азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступила сербской «Црвене Звезде» — 1:2.
29-летний Барриос играет за «Зенит» с 2019 года. Вместе с клубом колумбиец 5 раз становился чемпионом России. До «Зенита» Барриос играл за «Бока Хуниорс» и колумбийский клуб «Депортес Толима».