Вильмар Барриос прибыл в расположение «Зенита»

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос вернулся в «Зенит».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b91e6c042fafac56&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239096" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщал, что Барриос получил несколько дополнительных выходных, так как он единственный из иностранцев, кто оставался до конца чемпионата.

9 июля сине-бело-голубые проведут свой заключительный матч Кубка PARI Премьер. Соперником будет турецкий «Фенербахче». Ранее команда Сергея Семака обыграла азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступила сербской «Црвене Звезде» — 1:2.