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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Вильмар Барриос прибыл в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вернулся в расположение клуба после отпуска.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос вернулся в «Зенит».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщал, что Барриос получил несколько дополнительных выходных, так как он единственный из иностранцев, кто оставался до конца чемпионата.

9 июля сине-бело-голубые проведут свой заключительный матч Кубка PARI Премьер. Соперником будет турецкий «Фенербахче». Ранее команда Сергея Семака обыграла азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступила сербской «Црвене Звезде» — 1:2.

29-летний Барриос играет за «Зенит» с 2019 года. Вместе с клубом колумбиец 5 раз становился чемпионом России. До «Зенита» Барриос играл за «Бока Хуниорс» и колумбийский клуб «Депортес Толима».

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