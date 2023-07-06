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14:01 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: У Марио Фернандеса нет контракта с ЦСКА, он был расторгнут летом 2022 года

Защитник Марио Фернандес разорвал контракт с ЦСКА перед переходом в «Интернасьонал», сообщает журналист Фабио Алейшо, слова которого приводит Metaratings.

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Источник: Reuters

Алейшо ответил на несколько вопросов о Фернандесе:

— Ты одним из первых дал информацию о том, что «Зенит» подпишет Марио на два года. Объясни, как это возможно, если ЦСКА заявлял, что с Фернандесом контракт, действующий до лета 2024 года лишь приостановлен?

— У него нет контракта с ЦСКА. Да-да, Марио никогда его не приостанавливал. Он разорвал контракт с ЦСКА перед переходом в «Интернасьонал», поэтому с ЦСКА и просили компенсацию за возвращение игрока и по этой причине трансфер в «Зенит» стал возможен.

— Что ты сам думаешь об этом переходе?

— Контракт пока не подписан, поэтому давайте чуть подождем. Сейчас рано об этом говорить.

Контракт с армейцами футболист расторг летом 2022 года. Поэтому клуб, который захочет подписать россиянина, должен будет заплатить «Интернасьоналу» около $ 365 тыс. Ранее эта сумма указывалась в качестве компенсации за разрыв арендного соглашения.

Сегодня, 6 июля, появилась информация о переходе Фернандеса в «Зенит». Сообщается, что контракт с 32-летним футболистом будет заключен на два года.

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. В ходе карьеры футболист получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и Европы.

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 Фернандес переходит в «Зенит». Ранее он обещал играть в России...
В ЦСКА прокомментировали переход Марио Фернандеса в «Зенит»
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