В ЦСКА прокомментировали переход Марио Фернандеса в «Зенит»
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с российским защитником Марио Фернандесом.
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с российским защитником Марио Фернандесом.
Кирилл Брейдо в своих соцсетях высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом.
Ранее появилась информация, согласно которой Марио Фернандес близок к подписанию контракта с «Зенитом».
«Ну что же. Теперь всё встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — сказал директор по коммуникациям московского ЦСКА.
Кроме того, ранее появилась информация о том, что ЦСКА предлагал защитнику заработную плату в размере 1,5 миллиона евро в год. «Зенит», в свою очередь, предложил 2,5 миллиона евро, что по всей видимости и стало решающим при принятии решения футболистом.