Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

В ЦСКА прокомментировали переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с российским защитником Марио Фернандесом.

Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кирилл Брейдо в своих соцсетях высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом.

Ранее появилась информация, согласно которой Марио Фернандес близок к подписанию контракта с «Зенитом».

«Ну что же. Теперь всё встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — сказал директор по коммуникациям московского ЦСКА.

Кроме того, ранее появилась информация о том, что ЦСКА предлагал защитнику заработную плату в размере 1,5 миллиона евро в год. «Зенит», в свою очередь, предложил 2,5 миллиона евро, что по всей видимости и стало решающим при принятии решения футболистом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фернандес переходит в «Зенит». Ранее он обещал играть в России...
В ЦСКА прокомментировали переход Марио Фернандеса в «Зенит»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь