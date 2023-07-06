В ЦСКА прокомментировали переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Кирилл Брейдо в своих соцсетях высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом.

Ранее появилась информация, согласно которой Марио Фернандес близок к подписанию контракта с «Зенитом».

«Ну что же. Теперь всё встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — сказал директор по коммуникациям московского ЦСКА.