Фернандес переходит в «Зенит». Ранее он обещал играть в России только за ЦСКА

Один из самых верных легионеров ЦСКА, который отыграл в армейском клубе 10 сезонов и прошел через процесс натурализации, неоднократно признавался в верности московскому клубу. Так, 13 сентября 2020 года на официальном сайте ЦСКА перед дерби со «Спартаком» (3:1) вышло интервью Фернандеса, в котором заявил, что в России будет играть только за ЦСКА.

«Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ПФК ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но… дело не в этом. “Спартак”, “Зенит”, “Локомотив” — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ПФК ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу. Знаю, что и “Спартак”, и “Зенит” одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — “Нет”. Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ПФК ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем всё прочее, в России для меня есть только один клуб», — говорил тогда Фернандес.

В интервью Sport24 от 9 июля 2021 года Фернандес снова подтвердил свое намерение играть в России только за армейский клуб.

«До меня доносилось очень много слухов на тему “Зенита”. Но я никогда не придавал им значение. Всегда говорил и буду говорить, что не хочу уходить отсюда. Мне здесь очень комфортно. Клуб тоже никогда не хотел со мной расстаться. Впрочем, даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в “Зенит”. В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно — перейти в другой российский клуб. Уважаю все команды из России, “Зенит”, без сомнения, хороший клуб, но мой дом — ЦСКА. Отсюда по собственной воле я никуда не перейду», — говорил Фернандес.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. За армейский клуб правый защитник провел 329 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Он занимает третье место по числу сыгранных матчей среди футболистов, родившихся не в России — его опережают лишь Элвер Рахимич (346 матчей) и Дейвидас Шемберас (367 матчей). С ЦСКА Фернандес трижды становился чемпионом России и еще три раза становился серебряным призером. Также в составе армейцев бразилец выигрывал Кубок и трижды Суперкубок России.

В мае 2022 года Фернандес объявил о решении приостановить карьеру, объяснив это семейными обстоятельствами и желанием отдохнуть от футбола. Игрок покинул ЦСКА и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес вернулся в футбол, подписав контракт с бразильским клубом «Интернасьонал». В апреле 2023 года футболист расторг контракт с клубом, проведя за него всего пять матчей.