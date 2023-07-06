Источник: Клаудиньо может стать одноклубником Криштиану Роналду

Журналист Джуниор Венези сообщил в свои соцсетях, что Клаудиньо интересен клубу изз Саудовской Аравии «Аль-Насру», за который играет Криштиану Роналду.

Отмечается, что заинтересованность в Клаудиньо проявляет также «Аль-Иттихад Джидда». Также есть сообщения, что бразильский «Фламенго» провёл переговоры с представителями полузащитника.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино». В составе клуба Клаудиньо выиграл два чемпионата России и Суперкубок страны.