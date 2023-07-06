Источник: Клаудиньо может стать одноклубником Криштиану Роналду
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо интересен «Аль-Насру».
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо интересен «Аль-Насру».
Журналист Джуниор Венези сообщил в свои соцсетях, что Клаудиньо интересен клубу изз Саудовской Аравии «Аль-Насру», за который играет Криштиану Роналду.
Отмечается, что заинтересованность в Клаудиньо проявляет также «Аль-Иттихад Джидда». Также есть сообщения, что бразильский «Фламенго» провёл переговоры с представителями полузащитника.
Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино». В составе клуба Клаудиньо выиграл два чемпионата России и Суперкубок страны.
Бразилец стал автором 15 голов и 17 результативных передач в 61 матче за «Зенит».