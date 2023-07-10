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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» потерял шансы выиграть турнир в Санкт-Петербурге

Не сумев обыграть «Фенербахче» в основное время вчерашнего матча в Санкт-Петербурге (0:0, 4:3 по пенальти), «Зенит» лишился шансов завоевать Кубок PARI Премьер.

Зенит
Црвена Звезда
Фенербахче
НефтчиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

9 июля «Зенит» сыграл в основное время вничью (0:0) с турецким клубом «Фенербахче». Победа в серии пенальти со счетом 4:3 принесла команде Сергея Семака только два очка, и по итогам трех матчей росссийский клуб набрал пять очков.

Ранее «Зенит» одолел азербайджанский «Нефтчи» со счетом 3:1 и уступил сербской «Црвене Звезде» — 1:2.

Сербский клуб возглавляет таблицу с шестью очками после двух матчей.


ИВНПМО
1. Црвена Звезда22006-16
2. Зенит32014-35
3. Фенербахче10010-01
4. Нефтчи20021-70

Победитель Кубка определится 12 июля, когда «Фенербахче» проведет свою игру с лидером турнирной таблицы из Сербии, а в случае победы турецкого клуба — 15 июля, после матча «Нефтчи» — «Фенербахче».

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