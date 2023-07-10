«Зенит» потерял шансы выиграть турнир в Санкт-Петербурге
Не сумев обыграть «Фенербахче» в основное время вчерашнего матча в Санкт-Петербурге (0:0, 4:3 по пенальти), «Зенит» лишился шансов завоевать Кубок PARI Премьер.
Не сумев обыграть «Фенербахче» в основное время вчерашнего матча в Санкт-Петербурге (0:0, 4:3 по пенальти), «Зенит» лишился шансов завоевать Кубок PARI Премьер.
9 июля «Зенит» сыграл в основное время вничью (0:0) с турецким клубом «Фенербахче». Победа в серии пенальти со счетом 4:3 принесла команде Сергея Семака только два очка, и по итогам трех матчей росссийский клуб набрал пять очков.
Ранее «Зенит» одолел азербайджанский «Нефтчи» со счетом 3:1 и уступил сербской «Црвене Звезде» — 1:2.
Сербский клуб возглавляет таблицу с шестью очками после двух матчей.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Црвена Звезда
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2. Зенит
|3
|2
|0
|1
|4-3
|5
|3. Фенербахче
|1
|0
|0
|1
|0-0
|1
|4. Нефтчи
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Победитель Кубка определится 12 июля, когда «Фенербахче» проведет свою игру с лидером турнирной таблицы из Сербии, а в случае победы турецкого клуба — 15 июля, после матча «Нефтчи» — «Фенербахче».