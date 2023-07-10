«Зенит» потерял шансы выиграть турнир в Санкт-Петербурге

9 июля «Зенит» сыграл в основное время вничью (0:0) с турецким клубом «Фенербахче». Победа в серии пенальти со счетом 4:3 принесла команде Сергея Семака только два очка, и по итогам трех матчей росссийский клуб набрал пять очков.