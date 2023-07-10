Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Факел» продал все абонементы на сезон 2023/24

Пресс-служба футбольного клуба «Факел» объявила о реализации всех абонементов на игровой сезон-2023/2024.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Факел" Воронеж

«На данный момент клуб реализовал порядка 10 тысяч абонементов с учетом квоты, отведенной фан-клубу.

Если вы не успели приобрести абонемент, не отчаивайтесь! Напомним, что после ваших многочисленных запросов мы ограничили абонементную программу с целью увеличения количества билетов на каждый конкретный матч», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.

Сезон-2022/23 стал для «Факела» первым в Российской Премьер-Лиге спустя двадцать лет. Команда заняла 14-е место в турнирной таблице, а в стыковых матчах за право остаться в лиге победила «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ФХР выступила с заявлением о ситуации с контрактом Федотова
«Факел» продал все абонементы на сезон 2023/24
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь