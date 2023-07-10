«Факел» продал все абонементы на сезон 2023/24

«На данный момент клуб реализовал порядка 10 тысяч абонементов с учетом квоты, отведенной фан-клубу.



Если вы не успели приобрести абонемент, не отчаивайтесь! Напомним, что после ваших многочисленных запросов мы ограничили абонементную программу с целью увеличения количества билетов на каждый конкретный матч», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.