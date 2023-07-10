«Факел» продал все абонементы на сезон 2023/24
Пресс-служба футбольного клуба «Факел» объявила о реализации всех абонементов на игровой сезон-2023/2024.
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Пресс-служба футбольного клуба «Факел» объявила о реализации всех абонементов на игровой сезон-2023/2024.
«На данный момент клуб реализовал порядка 10 тысяч абонементов с учетом квоты, отведенной фан-клубу.
Если вы не успели приобрести абонемент, не отчаивайтесь! Напомним, что после ваших многочисленных запросов мы ограничили абонементную программу с целью увеличения количества билетов на каждый конкретный матч», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.
Сезон-2022/23 стал для «Факела» первым в Российской Премьер-Лиге спустя двадцать лет. Команда заняла 14-е место в турнирной таблице, а в стыковых матчах за право остаться в лиге победила «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч).