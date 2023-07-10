Смолов после матча с ЦСКА: Пока не до конца понимаем требования тренера

«Понятно, что это этап подготовки. Еще не идеальные физические кондиции. Тем более у нас были нагрузки. Самое главное, что сейчас не беспокоит повреждение, из-за которого я тренировался индивидуально. Поэтому все нормально.



Почему команда не очень вошла в игру, а во втором тайме сильно прибавила? Не знаю, сложно сказать. Думаю, у нас сейчас этап перестройки с точки зрения реорганизации игры. Поэтому пока еще не до конца понимаем требования и допускаем какие-то ошибки в простых ситуациях. Для этого и нужны товарищеские матчи, чтобы все оттачивать и проводить работу над ошибками», — сказал Смолов пресс-службе клуба.