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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Смолов после матча с ЦСКА: Пока не до конца понимаем требования тренера

Нападающий футбольного клуба «Динамо» Федор Смолов после победы над ЦСКА со счетом 6:3 в ответном матче за Братский кубок высказался о своем физическом состоянии, а также об игре команды при новом главном тренере Марцеле Личке.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Смолов рассказал, что его не беспокоит повреждение. Форвард отметил, что пока команда допускает мелкие ошибки, но проводит работу над ними.

«Понятно, что это этап подготовки. Еще не идеальные физические кондиции. Тем более у нас были нагрузки. Самое главное, что сейчас не беспокоит повреждение, из-за которого я тренировался индивидуально. Поэтому все нормально.

Почему команда не очень вошла в игру, а во втором тайме сильно прибавила? Не знаю, сложно сказать. Думаю, у нас сейчас этап перестройки с точки зрения реорганизации игры. Поэтому пока еще не до конца понимаем требования и допускаем какие-то ошибки в простых ситуациях. Для этого и нужны товарищеские матчи, чтобы все оттачивать и проводить работу над ошибками», — сказал Смолов пресс-службе клуба.

Федор поблагодарил болельщиков за атмосферу и призвал фанатов приходить на матчи чемпионата России и Кубка страны.

В первом матче турнира, который прошел на арене ЦСКА в субботу, «Динамо» одержало победу со счетом 5:0. Общий счет противостояния — 11:3 в пользу «бело-голубых».

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