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13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Далер Кузяев ведет переговоры с «Тулузой»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев в ближайшее время может подписать контракт с футбольным клубом «Тулуза».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Футболист уже находится во Франции и ведет переговоры с командой, сообщает Sport24.

Ранее Кузяеву предлагали перейти в турецкий «Бешикташ», но он отклонил предложение.

30-летний полузащитник имеет статус свободного агента с июня, когда завершился его контракт с футбольным клубом «Зенит». Кузяев выступал за «сине-бело-голубых» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист забил пять голов и сделал семь результативных передач в 35 матчах.

На счету Далера 46 матчей за сборную России.

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