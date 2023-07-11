Далер Кузяев ведет переговоры с «Тулузой»

Футболист уже находится во Франции и ведет переговоры с командой, сообщает Sport24.

30-летний полузащитник имеет статус свободного агента с июня, когда завершился его контракт с футбольным клубом «Зенит». Кузяев выступал за «сине-бело-голубых» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист забил пять голов и сделал семь результативных передач в 35 матчах.