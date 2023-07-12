Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

По информации источника, 32-летний футболист уже прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с чемпионом России. В ближайшее время о подписании контракта с Фернандесом будет объявлено официально.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. За армейский клуб правый защитник провел 329 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Фернандес трижды становился чемпионом России и трижды становился серебряным призером. Также в составе армейцев бразилец выигрывал Кубок и трижды Суперкубок России.

В мае 2022 года Фернандес объявил о решении приостановить карьеру. В декабре 2022 года он подписал контракт с бразильским клубом «Интернасьонал», но уже в апреле 2023 года расторг контракт с клубом, проведя за него всего пять матчей. ЦСКА вел переговоры о возвращении Фернандеса, но переход так и не состоялся.