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09:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Защитник Марио Фернандес в ближайшее время станет игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

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Источник: Reuters

По информации источника, 32-летний футболист уже прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с чемпионом России. В ближайшее время о подписании контракта с Фернандесом будет объявлено официально.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. За армейский клуб правый защитник провел 329 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Фернандес трижды становился чемпионом России и трижды становился серебряным призером. Также в составе армейцев бразилец выигрывал Кубок и трижды Суперкубок России.

В мае 2022 года Фернандес объявил о решении приостановить карьеру. В декабре 2022 года он подписал контракт с бразильским клубом «Интернасьонал», но уже в апреле 2023 года расторг контракт с клубом, проведя за него всего пять матчей. ЦСКА вел переговоры о возвращении Фернандеса, но переход так и не состоялся.

Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трехлетнее соглашение с зарплатой в размере два с половиной миллиона евро в год. ЦСКА предлагал игроку на один миллион евро меньше.

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