Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов

Источник: https://vk.com/fcdm_official

По информации источника, нидерландский клуб планирует оформить переход 20-летнего футболиста этим летом. Россиянин представляет большую ценность на трансфером рынке из-за заканчивающего контракта, которые действует до июня 2024 года. Сообщается, что за интерес к игроку также проявляет амстердамский «Аякс».

Захарян является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду сине-голубых с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей, в которых забил пять мячей и отдал десять результативных передач.