Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Ларн
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Пайде
Футбол. Еврокубки
11.07
Клаксвик
Ференцварош
00
Футбол. Еврокубки
11.07
Партизани
БАТЭ
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Балкани
Лудогорец
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Шэмрок Роверс
Брейдаблик
01
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
21
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
04
Все события
Фоторепортажи
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
21Повелитель Большого шлема
09:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Закарян находится в списке интересов «Фейеноорда». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Динамо
Аякс
Фейеноорд
Наверх
Источник: https://vk.com/fcdm_official

По информации источника, нидерландский клуб планирует оформить переход 20-летнего футболиста этим летом. Россиянин представляет большую ценность на трансфером рынке из-за заканчивающего контракта, которые действует до июня 2024 года. Сообщается, что за интерес к игроку также проявляет амстердамский «Аякс».

Захарян является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду сине-голубых с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей, в которых забил пять мячей и отдал десять результативных передач.

В минувшем сезоне «Фейеноорд» впервые за шесть лет стал чемпионом Нидерландов и этой осенью сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. «Аякс» завершил сезон на третьем месте и будет играть в Лиге Европы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рублев проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Уимблдона
Доктор медицинских наук прокомментировал болезнь Щербаковой
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь