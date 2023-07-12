Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Закарян находится в списке интересов «Фейеноорда». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Динамо
Аякс
Фейеноорд
По информации источника, нидерландский клуб планирует оформить переход 20-летнего футболиста этим летом. Россиянин представляет большую ценность на трансфером рынке из-за заканчивающего контракта, которые действует до июня 2024 года. Сообщается, что за интерес к игроку также проявляет амстердамский «Аякс».
Захарян является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду сине-голубых с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей, в которых забил пять мячей и отдал десять результативных передач.
В минувшем сезоне «Фейеноорд» впервые за шесть лет стал чемпионом Нидерландов и этой осенью сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. «Аякс» завершил сезон на третьем месте и будет играть в Лиге Европы.