Малком считает, что уровень РПЛ очень высокий

«Каков уровень российского футбола? Уровень очень высокий. Когда клубы участвовали в Лиге чемпионов, в ней мог играть только один клуб-чемпион. Так что выбора не было: либо ты выигрываешь, либо проигрываешь! И это сохранилось до сих пор. Что насчёт инфраструктуры? Это высший европейский уровень. Я играл за “Барсу” и увидел здесь такие условия, которых никогда не видел, что меня очень удивило, когда я приехал», — сказал Малком.

Также Малком рассказал о том, как появилась идея получить российский паспорт. Напомним, что в феврале 2023 года Малком вместе со своим одноклубником Клаудиньо получил российский паспорт.

«Во время переговоров о продлении моего контракта президент “Зенита” спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил мне, что меня все любят, что у меня много поклонников в России. Поэтому я сказал да из благодарности», — заявил бразилец.