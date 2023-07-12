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09:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Малком считает, что уровень РПЛ очень высокий

Полузащитник «Зенита» Малком поделился своим мнением об уровне российского футбола и инфраструктуры. Об этом сообщает Onze Mondial.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Каков уровень российского футбола? Уровень очень высокий. Когда клубы участвовали в Лиге чемпионов, в ней мог играть только один клуб-чемпион. Так что выбора не было: либо ты выигрываешь, либо проигрываешь! И это сохранилось до сих пор. Что насчёт инфраструктуры? Это высший европейский уровень. Я играл за “Барсу” и увидел здесь такие условия, которых никогда не видел, что меня очень удивило, когда я приехал», — сказал Малком.

Также Малком рассказал о том, как появилась идея получить российский паспорт. Напомним, что в феврале 2023 года Малком вместе со своим одноклубником Клаудиньо получил российский паспорт.

«Во время переговоров о продлении моего контракта президент “Зенита” спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил мне, что меня все любят, что у меня много поклонников в России. Поэтому я сказал да из благодарности», — заявил бразилец.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Петербургский клуб заплатил за бразильца 40 млн евро. Минувший сезон стал для Малкома самым успешным в составе «сине-бело-голубых». Бразилец провел за «Зенит» 33 матча, в которых забил 26 мячей и отдал девять результативных передач.

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