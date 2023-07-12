Малком рассказал, почему решил получить российское гражданство

«Во время переговоров по продлению контракта президент “Зенита” спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил, что все меня любят, что у меня много фанатов в России. Поэтому я согласился из чувства благодарности. Меня отлично приняли в “Зените”, моя семья отлично чувствует себя в Санкт-Петербурге, я благодарен за это.

Смогу ли я в будущем выступать за сборную России? Нет, это никак не относится к делу. Я просто получил документ, который дает возможность не занимать место легионера. Благодаря этому клуб сможет пригласить еще одного бразильца и расширить семью (смеется). Так что сборная Бразилии все еще остается моей целью. Нужно успешно завершить нынешний цикл, а потом посмотрим, что у нас получится с новым главным тренером», — приводит слова Малкома Onze Mondial.