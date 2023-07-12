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10:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Малком рассказал, почему решил получить российское гражданство

Бразилец отметил, что получил документ, который дает возможность не занимать место легионера.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему решил получить российское гражданство.

«Во время переговоров по продлению контракта президент “Зенита” спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил, что все меня любят, что у меня много фанатов в России. Поэтому я согласился из чувства благодарности. Меня отлично приняли в “Зените”, моя семья отлично чувствует себя в Санкт-Петербурге, я благодарен за это.
Смогу ли я в будущем выступать за сборную России? Нет, это никак не относится к делу. Я просто получил документ, который дает возможность не занимать место легионера. Благодаря этому клуб сможет пригласить еще одного бразильца и расширить семью (смеется). Так что сборная Бразилии все еще остается моей целью. Нужно успешно завершить нынешний цикл, а потом посмотрим, что у нас получится с новым главным тренером», — приводит слова Малкома Onze Mondial.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.

В феврале 2023 года Малком и еще один игрок сине-бело-голубых — Клаудиньо получили российское гражданство.

26-летний форвард провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, на его счету 42 гола и 24 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что к Малкому проявляет интерес неназванный клуб из Саудовской Аравии.

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