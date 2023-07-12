Малком рассказал, почему решил получить российское гражданство
Бразилец отметил, что получил документ, который дает возможность не занимать место легионера.
Бразилец отметил, что получил документ, который дает возможность не занимать место легионера.
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему решил получить российское гражданство.
«Во время переговоров по продлению контракта президент “Зенита” спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил, что все меня любят, что у меня много фанатов в России. Поэтому я согласился из чувства благодарности. Меня отлично приняли в “Зените”, моя семья отлично чувствует себя в Санкт-Петербурге, я благодарен за это.
Смогу ли я в будущем выступать за сборную России? Нет, это никак не относится к делу. Я просто получил документ, который дает возможность не занимать место легионера. Благодаря этому клуб сможет пригласить еще одного бразильца и расширить семью (смеется). Так что сборная Бразилии все еще остается моей целью. Нужно успешно завершить нынешний цикл, а потом посмотрим, что у нас получится с новым главным тренером», — приводит слова Малкома Onze Mondial.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.
В феврале 2023 года Малком и еще один игрок сине-бело-голубых — Клаудиньо получили российское гражданство.
26-летний форвард провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, на его счету 42 гола и 24 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что к Малкому проявляет интерес неназванный клуб из Саудовской Аравии.