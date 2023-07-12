«Спартак» объявил о подписании форварда из клуба Ла Лиги

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ffe6078f91910d10&partner_ext=173&place_id=222&oid=-15502770&hd=2&autoplay=1&id=456247746" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» опубликовал видео с представлением Тео Бонгонда.

Футболист сборной ДР Конго подписал трехлетний контракт с клубом. Бонгонда будет выступать за «Спартак» под 77-м номером. В последний раз под этим номером за красно-белых играл Резиуан Мирзов.

По данным Transfermarkt, Бонгонда подписал контракт со «Спартаком», сумма сделки составила семь миллионов евро.

Бонгонда — уроженец Бельгии и выступал за клубы этой страны — «Зюлте-Варгем» и «Генк». Также футболист играл за «Трабзонспор» и «Сельту». С 2022 года Бонгонда был футболистом «Кадиса», которому помог сохранить место в элитном дивизионе Испании.