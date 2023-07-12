«Спартак» объявил о подписании форварда из клуба Ла Лиги
27-летний Тео Бонгонда из «Кадиса» официально объявлен в качестве игрока московского клуба.
Спартак
Кадис
«Спартак» опубликовал видео с представлением Тео Бонгонда.
Футболист сборной ДР Конго подписал трехлетний контракт с клубом. Бонгонда будет выступать за «Спартак» под 77-м номером. В последний раз под этим номером за красно-белых играл Резиуан Мирзов.
По данным Transfermarkt, Бонгонда подписал контракт со «Спартаком», сумма сделки составила семь миллионов евро.
Бонгонда — уроженец Бельгии и выступал за клубы этой страны — «Зюлте-Варгем» и «Генк». Также футболист играл за «Трабзонспор» и «Сельту». С 2022 года Бонгонда был футболистом «Кадиса», которому помог сохранить место в элитном дивизионе Испании.
В сезоне-2022/23 «Кадис» занял 14-е место. Бонгонда сыграл 31 матч в Ла Лиге, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.