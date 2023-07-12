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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Бонгонда прокомментировал свой переход в «Спартак»

Новичок «Спартака», нападающий Тео Бонгонда высказался о переходе в московскую команду из «Кадиса».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/fcsm_official

Бонгонда рассказал, что рад перейти в клуб с историей и ждет матчей в составе красно-белых.

«Думаю, во всем мире знают “Спартак”. Очень рад перейти в клуб с такой историей, с нетерпением жду начала карьеры в команде. Впервые узнал об интересе “Спартака”, когда находился в расположении сборной. Мой агент позвонил мне и рассказал о такой возможности, на что я сразу ответил: “Да!” Люблю “Кадис”, клуб был для меня семьей. Это было нелегкое решение, но рад, что его принял», — сказал Бонгонда в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

27-летний Бонгонда подписал контракт на три года и будет выступать в футболке под номером 77. В последнем сезоне за «Кадис» нападающий забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 31 матче чемпионата Испании.

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