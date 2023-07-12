Бонгонда прокомментировал свой переход в «Спартак»

«Думаю, во всем мире знают “Спартак”. Очень рад перейти в клуб с такой историей, с нетерпением жду начала карьеры в команде. Впервые узнал об интересе “Спартака”, когда находился в расположении сборной. Мой агент позвонил мне и рассказал о такой возможности, на что я сразу ответил: “Да!” Люблю “Кадис”, клуб был для меня семьей. Это было нелегкое решение, но рад, что его принял», — сказал Бонгонда в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».