Бонгонда прокомментировал свой переход в «Спартак»
Новичок «Спартака», нападающий Тео Бонгонда высказался о переходе в московскую команду из «Кадиса».
Новичок «Спартака», нападающий Тео Бонгонда высказался о переходе в московскую команду из «Кадиса».
Бонгонда рассказал, что рад перейти в клуб с историей и ждет матчей в составе красно-белых.
«Думаю, во всем мире знают “Спартак”. Очень рад перейти в клуб с такой историей, с нетерпением жду начала карьеры в команде. Впервые узнал об интересе “Спартака”, когда находился в расположении сборной. Мой агент позвонил мне и рассказал о такой возможности, на что я сразу ответил: “Да!” Люблю “Кадис”, клуб был для меня семьей. Это было нелегкое решение, но рад, что его принял», — сказал Бонгонда в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».
27-летний Бонгонда подписал контракт на три года и будет выступать в футболке под номером 77. В последнем сезоне за «Кадис» нападающий забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 31 матче чемпионата Испании.