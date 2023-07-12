«Зенит» планирует обменяться вратарями с «Сочи»
«Зенит» ведет переговоры с футбольным клубом «Сочи» по переходу 25-летнего вратаря Дениса Адамова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
«Зенит» ведет переговоры с футбольным клубом «Сочи» по переходу 25-летнего вратаря Дениса Адамова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, санкт-петербургский клуб намерен задействовать в сделке по Адамову своего воспитанника Никиту Гойло и отправить его в «Сочи». В феврале 2022 года 24-летний вратарь перешел в «Пари НН» на правах аренды. Нижегородский клуб активировал опцию выкупа Гойло за 20 млн рублей, но «Зенит» вернул вратаря обратно за 45 млн рублей.
Гойло провел за «Пари НН» 18 матчей, в которых пропустил 24 мяча и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с «Зенитом» действует до июня 2027 года.
Адамов перешел в «Сочи» в 2021 году из «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провел за южан 21 матч, в которых пропустил 39 мячей и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «Сочи» будет действовать еще один сезон.