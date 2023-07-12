«Зенит» планирует обменяться вратарями с «Сочи»

По информации источника, санкт-петербургский клуб намерен задействовать в сделке по Адамову своего воспитанника Никиту Гойло и отправить его в «Сочи». В феврале 2022 года 24-летний вратарь перешел в «Пари НН» на правах аренды. Нижегородский клуб активировал опцию выкупа Гойло за 20 млн рублей, но «Зенит» вернул вратаря обратно за 45 млн рублей.

Гойло провел за «Пари НН» 18 матчей, в которых пропустил 24 мяча и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с «Зенитом» действует до июня 2027 года.