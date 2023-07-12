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13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: бразильский клуб хочет арендовать полузащитника ЦСКА

«Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

По информации журналиста Ивана Карпова, полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По данным источника, «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать Карраскаля с опцией обязательного выкупа.

Контракт Хорхе Карраскаля с ЦСКА действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

25-летний колумбиец пришел в ЦСКА в 2022 году из аргентинского «Ривер Плейта». В чемпионатах России Карраскаль провел 37 матчей, забил 7 голов, сделал две результативные передачи.

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 Источник: бразильский клуб хочет арендовать полузащитника ЦСКА
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