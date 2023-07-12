Источник: бразильский клуб хочет арендовать полузащитника ЦСКА
«Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
ЦСКА
«Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
По информации журналиста Ивана Карпова, полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
По данным источника, «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать Карраскаля с опцией обязательного выкупа.
Контракт Хорхе Карраскаля с ЦСКА действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
25-летний колумбиец пришел в ЦСКА в 2022 году из аргентинского «Ривер Плейта». В чемпионатах России Карраскаль провел 37 матчей, забил 7 голов, сделал две результативные передачи.