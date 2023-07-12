Источник: бразильский клуб хочет арендовать полузащитника ЦСКА

По информации журналиста Ивана Карпова, полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По данным источника, «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать Карраскаля с опцией обязательного выкупа.

Контракт Хорхе Карраскаля с ЦСКА действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.