«Балтика» объявила о подписании игрока-обладателя Кубка Америки
Клуб-новичок РПЛ подписал полузащитника сборной Чили Анхело Энрикеса.
Клуб-новичок РПЛ подписал полузащитника сборной Чили Анхело Энрикеса.
Калининградская «Балтика» объявила о подписании контракта с нападающим Анхело Энрикесом, выигрывавшим Кубок Америки-2015 со сборной Чили.
Соглашение с Энрикесом заключено на три года.
Карьера 29-летнего форварда началась в одном из главных чилийских клубов — «Универсидад де Чили». В 2012 году стал игроком «Манчестер Юнайтед», а спустя год на правах аренды перешел в «Уиган» в составе которого стал обладателем Кубка Англии.
Позже Энрикес выступал за «Сарагосу» и загребское «Динамо», также на правах аренды. В 2015 году подписал полноценный контракт с клубом из Хорватии, с которым трижды становился чемпионом страны.
Сезон 21/22 провел в бразильском клубе «Форталеза», а прошлый — в польской «Медзи».
За сборную Чили Энрикес сыграл 14 матчей и забил два мяча.