«Балтика» объявила о подписании игрока-обладателя Кубка Америки

Источник: https://t.me/fc_baltika

Калининградская «Балтика» объявила о подписании контракта с нападающим Анхело Энрикесом, выигрывавшим Кубок Америки-2015 со сборной Чили.

Соглашение с Энрикесом заключено на три года.

Карьера 29-летнего форварда началась в одном из главных чилийских клубов — «Универсидад де Чили». В 2012 году стал игроком «Манчестер Юнайтед», а спустя год на правах аренды перешел в «Уиган» в составе которого стал обладателем Кубка Англии.

Позже Энрикес выступал за «Сарагосу» и загребское «Динамо», также на правах аренды. В 2015 году подписал полноценный контракт с клубом из Хорватии, с которым трижды становился чемпионом страны.

Сезон 21/22 провел в бразильском клубе «Форталеза», а прошлый — в польской «Медзи».