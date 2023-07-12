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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Промес подал апелляцию по делу о нападении на брата

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда Амстердама.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В июне стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Инцидент произошел в июле 2020 года. Спортсмен повздорил с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря 2020 года Промеса арестовали, а 15 декабря было объявлено, что его выпустили из-под стражи, но футболист находится в статусе подозреваемого.

«Апелляция по делу Квинси Промеса подана», — рассказали в пресс-службе суда.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В составе московской команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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