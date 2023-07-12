Промес подал апелляцию по делу о нападении на брата

В июне стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Инцидент произошел в июле 2020 года. Спортсмен повздорил с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря 2020 года Промеса арестовали, а 15 декабря было объявлено, что его выпустили из-под стражи, но футболист находится в статусе подозреваемого.