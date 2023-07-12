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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Доходы клубов РПЛ планируют распределять по трем компонентам с сезона-2024/25

Финансовые средства от коммерческой деятельности РПЛ с сезона-2024/25 будут распределяться по трем показателям. Об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В лиге долгие годы существует система из двух компонентов, отметил Алаев.

«В РПЛ долгие годы существует система из двух компонентов: доля доходов в равных размерах и от результатов. Мы изучали мировой опыт, все лиги ввели третий компонент — маркетинг, ТВ-просмотры, молодые футболисты, плюс есть ретроспективная составляющая. Понимаем, что неправильно редко менять систему, но приятно, что нашу систему поддержали. В сезоне-2023/24 останется схема 50% на 50%

Мы с правлением предложили три ключевых показателя эффективности: посещаемость, работа в диджитал-сфере с аудиторией и выход на поле молодых футболистов. Есть время, чтобы утвердили схему, может, появятся другие показатели», — сказал Алаев.

Общее собрание клубов РПЛ прошло сегодня, 12 июля.

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