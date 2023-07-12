Доходы клубов РПЛ планируют распределять по трем компонентам с сезона-2024/25

«В РПЛ долгие годы существует система из двух компонентов: доля доходов в равных размерах и от результатов. Мы изучали мировой опыт, все лиги ввели третий компонент — маркетинг, ТВ-просмотры, молодые футболисты, плюс есть ретроспективная составляющая. Понимаем, что неправильно редко менять систему, но приятно, что нашу систему поддержали. В сезоне-2023/24 останется схема 50% на 50%



Мы с правлением предложили три ключевых показателя эффективности: посещаемость, работа в диджитал-сфере с аудиторией и выход на поле молодых футболистов. Есть время, чтобы утвердили схему, может, появятся другие показатели», — сказал Алаев.